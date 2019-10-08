日本航空公司相繼發生機長執勤前酒測超標，日本國土交通省今天將就飲酒問題第二次發出「事業改善命令」，這是國土交通省首次在一年內對同一間航空公司發出兩次事業改善命令。

日本航空公司副機長實川克敏，2018年10月28日執行飛行任務前被發現滿身酒味無法登機，後來因酒精濃度超過英國標準10倍，被英國檢方起訴，法院於2018年11月29日判決實川10個月徒刑。

日本放送協會（NHK）報導，因發生上述事件，國土交通省2018年12月對日本航空發出事業改善命令的行政處分，並在今年一月針對空服員在機艙內飲酒發出業務改善勸告。

雖然日本航空隨即修正公司內部規定，強化相關因應作為，但沒想到今年9月又發生58歲機長在成田機場執勤前被檢測出酒精。

不僅如此，今年8月及4月也都發生機長執勤前被檢出酒精的情況，光是今年就發生3起機長飲酒問題。

國土交通省認為日本航空針對機長飲酒問題進行的對策並不徹底，決定下午就飲酒問題二度對日本航空提出事業改善命令。

國土交通大臣赤羽一嘉今天說，為讓各航空公司都能確實執行飲酒對策，國土交通省會持續進行嚴格監督。

(中央社)