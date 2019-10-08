雲林縣議長沈宗隆（前左五）等人將高鐵列車手板交給國民黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡（前左六），象徵她努力為地方爭取建設。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡上午發布「青年接棒，雲林HIGH起來」，將從長照、建設、關心青年、爭取補助、農產訂單、雲林未來、永續能源、教育革新及鼓勵生育等10面向讓雲林真正HIGH起來。

雲林縣議長沈宗隆、縣政總顧問張清良、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、虎尾鎮農會丁榮義、四湖鄉長蘇國瓏等將高鐵列車手板交給張嘉郡，象徵她努力爭取，所有人並肯定稱許她認真努力，年輕有活動力，爭取許多建設，向選民力薦再讓她當選，為雲林爭取更多建設。

張嘉郡除了提出10大面向的主張外，也強調對手曾當過縣長，而民進黨也中央執政，卻沒有為雲林爭取什麼，實在很可惜，既然這樣，何不把棒子交給她，讓她來連接新舊，帶領年輕人為雲林爭取，希望這場選舉不要讓謊言、悲情及暴力阻礙雲林發展。

張嘉郡說，爭取經費是她的強項，所以當選後一定會發揮強項為雲林爭取更多的建設經費，讓雲林全面HIGH起來。

(中時 )