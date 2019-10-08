于美人分享法國人的愛情觀是「來者不拒，去者不留」。(摘自于美人臉書)

主持人于美人6年前和丈夫James離婚鬧得沸沸揚揚，近日于美人在談話節目中表示，某位大企業的老闆娘和她分享維持婚姻長久的祕方，想不到一句話就將她打醒，讓她忍不住大嘆「原來我們婚姻失敗也是應該的！」

于美人日前在她主持的《什麼道理》節目中談到如何經營婚姻時，有位大企業的老闆娘說，老公每天早上都會跟她說：「老婆，妳怎麼到70歲還這麼漂亮？」羨煞眾人。被問到如何維持婚姻關係這麼甜蜜時，這位大企業老闆娘則說「妳以為我是靠好命嗎？我一生謹慎小心」。

于美人說，這一句話立刻將她打醒，讓她了解，「一個女人如何抓住那條線，才能讓男人這麼愛她…其實裡面都是算計，還要讓男人覺得跟她相處起來是非常地舒服、不會膩掉」。于美人感嘆，不能只一味地要求男人浪漫，要做到「識大體」不是一件容易的事情，她忍不住自嘲「所以我們婚姻失敗也是應該的嘛！」

(中時電子報)