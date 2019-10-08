主持人于美人6年前和丈夫James離婚鬧得沸沸揚揚，近日于美人在談話節目中表示，某位大企業的老闆娘和她分享維持婚姻長久的祕方，想不到一句話就將她打醒，讓她忍不住大嘆「原來我們婚姻失敗也是應該的！」
于美人日前在她主持的《什麼道理》節目中談到如何經營婚姻時，有位大企業的老闆娘說，老公每天早上都會跟她說：「老婆，妳怎麼到70歲還這麼漂亮？」羨煞眾人。被問到如何維持婚姻關係這麼甜蜜時，這位大企業老闆娘則說「妳以為我是靠好命嗎？我一生謹慎小心」。
于美人說，這一句話立刻將她打醒，讓她了解，「一個女人如何抓住那條線，才能讓男人這麼愛她…其實裡面都是算計，還要讓男人覺得跟她相處起來是非常地舒服、不會膩掉」。于美人感嘆，不能只一味地要求男人浪漫，要做到「識大體」不是一件容易的事情，她忍不住自嘲「所以我們婚姻失敗也是應該的嘛！」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。