每年10月至翌年1月是露天燃燒的高峰期，光這4個月露天燃燒裁罰件數即高達全年度裁罰件數的61％。台南市環保局為捍衛空氣品質，將採陸空同步聯合進擊方式，稽查人員除針對長期監控的熱點區域加強稽查，也將配合出動高科技無人機，讓露天燃燒無所遁形。

環保局表示，入秋以後台南因位處東北季風背風面大氣擴散不佳，秋冬季節更因氣候乾燥且適逢冬季旱作收穫、果樹修枝等農耕需要，一向是露天燃燒的高峰，查獲可依違反空氣汙染防制法告發，最高可裁罰10萬罰鍰。經統計，2018年至今，露天燃燒裁罰總計195件，裁罰金額達365萬元；其中，前幾名熱區分別為麻豆區27件、歸仁區19件、仁德區16件、新營區13件。

此外，從10月起，民眾陳情露天燃燒的件數也較往常增加。環保局為捍衛市民呼吸乾淨空氣的權利，將針對露天燃燒熱區加強稽查，除針對長期監控的熱點區域加強稽查外，還會同步配合「飛鷹計畫」科技無人機的運用，採陸空同步聯合進擊方式，讓露天燃燒無所遁形。

環保局長林淵淙表示，農業生產區產生的稻草、修枝等，建議多採用切碎翻耕入土方式，如此可增加地力提升農作物品質；至於一般廢棄物也呼籲市民不要貪圖一時方便露天燃燒，應打包後交付垃圾車。

環保局強調，在秋冬大氣擴散條件不佳時，為維護空氣品質，抓到露天燃燒將重罰，呼籲市民朋友千萬不要心存僥倖，違法露天燃燒汙染空氣，共同守護大台南環境品質。

(中時 )