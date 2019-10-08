31歲陳姓男子自2016年起2年多來陸續6次在大學、公車及演唱會等人群聚集的公開場合，常鎖定站在穿短裙及短褲辣妹身後，趁其不備摸臀或露鳥手淫，並將精液噴灑在女子的裙褲後臀部位，得逞後立即逃逸，先後有7女受害，警方獲報循線逮捕。台中地檢署依違反性騷擾防治法將他起訴。

台中市近幾年先後傳出大學、公車等人群聚集的公開場合出現恐怖露鳥手淫噴精男，有多名女子發現褲、裙的後臀部被不明人士噴灑男性精液，警方獲報均採集相關DNA生物跡證。2018年12月31日下午，中市文心森林公園圓滿劇場舉辦表演活動，1名男子趁機選站1名褲裝女子身後，小心翼翼露鳥手淫並將精液噴灑在她的褲子後，倉促逃逸。

經被害女子報案，警方調閱現場監視影像，2天後在公益路逮捕31歲陳男，經他同意採集精液比對DNA，過濾出他就是常在中市公共場合出沒的露鳥手淫射精俠。

陳男在105年10月29日下午，到東海大學籃球場觀看啦啦隊比賽，在等待大會公布名次空檔，趁現場1名女大生不備，偷摸臀部及大腿後逃離；不久，他再返回籃球內，站在1名女子身旁，露鳥手淫，將精液噴在前方女子的裙子後面逃逸，該女發現後花容失色，向警方報案。

陳男的露鳥手淫射精行為從校園轉向公車， 5月7日上午11時許，陳男搭乘301號公車，站在1名牛仔短褲女子身後，露鳥手淫，並將精液噴灑在她的短褲上，該女在新光三越百貨下車時，驚覺短褲後臀部位有濕潤黏稠物，報警處理。9月9日，陳男改搭台中客運307號公車，刻意站在穿短褲女子身後，露鳥手淫將精液噴在她的短褲上，得逞後，立即在新光三越百貨站下車。

陳男在2018年3月17日下午到在大魯閣新時代購物中心廣場舉辦的演唱會場，站在穿褲裙女子身後，再度露鳥手淫噴精，得逞逃逸。台中地檢署依違反性騷擾防治法將他起訴。

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(中時 )