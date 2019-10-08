劉詩詩雖然和佟大為首次合作，卻十分有CP感。（圖／龍華電視提供）

歷經4年終於播出的《如果可以這樣愛》，由劉詩詩和佟大為主演，此劇描述非一見鍾情的浪漫，而是因恨生愛刻骨銘心的相戀，佟大為霸氣的床咚和劉詩詩不停的撒嬌賣萌，以及兩人一言不合就接吻，浪漫指數破表的橋段，使佟大為既使是非主流帥哥，仍讓不少戲迷期待不已。

劉詩詩2015年和佟大為拍攝《如果可以這樣愛》，同年她和吳奇隆結婚，當時佟大為還特地公開說要以娘家人身分參加「隆詩世紀婚禮」。拍戲時劉詩詩敬業的態度讓工作人員稱讚不已，比預定開工時間早到，拍戲堅持不用替身，在第一集掉進水裡的那場戲就拍了八次，尤其當時還是嚴寒冬天。劉詩詩飾演的白考兒，前一秒嬉戲，下一秒哭得不能自己，甚至還有上門發飆的橋段，不同以往溫柔嫻靜的角色，相當考驗演技，可說是讓觀眾看到了她的可塑性。

影帝級的佟大為以往是激勵人心又輕鬆幽默的形象，這次飾演的耿墨池是一位高冷不可一世的鋼琴藝術家。與白考兒的愛情也是令人嚮往，有一幕白考兒因躲避記者而把鞋子丟了，他就買下店裡全部適合她的，表白時也是情話滿滿，閒著沒事就壁咚。讓觀眾直呼「老天爺欠我一個耿墨池」。

《如果可以這樣愛》講訴一對各自有婚姻關係的男女殉情自殺，作為他們的另外一半耿墨池和白考兒在認領屍體時相遇了，遭遇背叛的兩人，為了報復而在一起，卻不小心愛上彼此，加上祈樹禮(保劍鋒 飾)從中作梗，開啟一段痛苦三角虐戀的故事。

《如果可以這樣愛》將於10月9日起，每週一至週五下午四點於龍華偶像台MOD353頻道播出。全台電視首播。

(中時電子報)