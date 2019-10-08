家住宜蘭縣冬山鄉的陳姓男子，昨（7）日晚間在行駛國道五號返家途中遇到國道警察攔查酒駕臨檢，卻疑似太過緊張導致心臟病發作，當場昏厥倒地不起，雖緊急送醫救治但仍宣告不治，死者家屬質疑警方有執法過當之嫌，要求警方還原酒測過程；國道第九警察大隊則將在下午出面說明值勤過程。

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(中時 )