酒測竟出人命！男倒地送醫不治 12:382019/10/08 中時 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭陳姓男子路上遇國道警察酒測，疑似緊張過度導致心臟病發，送醫不治。（國九隊提供／胡 健森宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 家住宜蘭縣冬山鄉的陳姓男子，昨（7）日晚間在行駛國道五號返家途中遇到國道警察攔查酒駕臨檢，卻疑似太過緊張導致心臟病發作，當場昏厥倒地不起，雖緊急送醫救治但仍宣告不治，死者家屬質疑警方有執法過當之嫌，要求警方還原酒測過程；國道第九警察大隊則將在下午出面說明值勤過程。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #國道 #警方 #警察 #不治 #過程 也許您會感興趣 推薦閱讀 日月光投控集團與警政署舉行慈善園遊會 16:292019/10/04 生活 國道三寶下匝道未減速 追撞三車害一死 17:192019/10/04 社會 禁蒙面法5日零時起生效 國民黨：治標不治本做法 17:562019/10/04 政治 掃蕩黑道直播 2咖檢肅到案 04:092019/10/06 社會新聞 巴黎警署慘案7分鐘 凶手疑受極端伊斯蘭影響 07:592019/10/06 國際 10月1日交通新制上路宣導 小小警察開工囉 16:112019/10/06 社會 港警狂暴鎮壓 台警怒：警察違法有何資格執法？ 09:242019/10/07 社會 金門民眾遭盜走「全家回憶」 警方循線追出竊賊 10:532019/10/07 社會 教養院女院生吃藥後突失去呼吸心跳 急救後宣告不治 12:282019/10/07 社會 國慶連假出發前必看 中市交通攻略 17:242019/10/07 生活 社會熱門新聞 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 亞洲最大吊車到位 南方澳大橋拆除添利器 - 社會 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 悚！兩少年先盜墓後姦屍 激戰到遺體腳掛棺材 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。