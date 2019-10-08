因今年世界鐵人三項錦標賽冠軍挪威選手艾登而出名的的彰化埔鹽順澤宮「神帽」，引起全台民眾瘋狂索取，熱潮延燒至今不退，埔鹽宮統計目前已經送出4萬餘頂仍供不應求，適逢雙十4天連假，埔鹽宮今天〈8日〉宣布大利多，將在連假時繼續提供每天1千頂，共4千頂神帽供民眾領取。

順澤宮強調，世間事的因緣和合確實難料，這頂【埔鹽順澤宮】的帽子，因為信眾不慎掉在日本，也因剛好撿到的是這位挪威艾登選手，最後在法國尼斯鐵人三項勇奪世界冠軍，而艾登選手在衝線奪冠時，頭戴這頂【埔鹽順澤宮】宮帽，就這樣在各種不同因緣的和合下，讓台灣之名出現國際，也讓地處偏鄉的埔鹽順澤宮一夕爆紅，對於人間世事千百種，這不也是美事一樁。

埔鹽順澤宮管理委員會主任委員魏信顧表示，鑑於此次宮帽因挪威選手艾登以3小時52分35秒勇奪法國尼斯鐵人三項世界冠軍後，國內外各方信眾，索取冠軍宮帽預約不斷，雖當時因宮帽趕製不及而開放登記，至九月十五日登記截止日，已達四萬餘頂，本宮現每日正依當初登記號次，並於臉書【順澤宮】粉絲頁中，通知領取中。

但廟方說，因仍有許多當時未能及時登記信眾，持續不斷蒞臨本宮參拜，希望能夠拿到這冠軍宮帽，以祈求平安順適。基於本宮奉祀北極玄天上帝及眾神尊慈悲精神，在本宮善信大德支持下，已加製4000頂宮帽，將在十月十日起四天國定連假，每日上午10:30開始，提供1000頂宮帽，採一人一頂，現場依序領取方式，供需要信眾索取，領完為止。

廟方也呼籲，對於家裡已有領取宮帽大德，儘量把機會讓給尚未持有宮帽信眾，因為廣植善緣是人世間應面對的好課題；另對於未來宮帽索取方式，將及時於臉書粉絲頁公佈週知，同時一併感謝十方諸大德的愛護，對於造成大家的不便亦敬請見諒。

(中時電子報)