自小客車衝撞車行 車上2人命危 12:362019/10/08 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自小客車衝撞車行，兩人命危。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鶯歌區福德一路3國道2號三鶯交流道出口，僅上午1輛自小客車不明原因衝撞路邊車行，小客車駕駛70歲老翁及65歲老婦命危，目前兩人脫困，由桃園救護車送桃園聖保祿醫院，後續交現場員警處理。 (中時 ) #小客車 #車行 #桃園 #自小客車 #客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園航空城 自行開發亞矽創研中心 04:102019/10/04 產業．科技 陳霖股期權課程 免費分享 04:102019/10/04 投資理財 主題農事體驗 桃園全年都有趣 04:102019/10/04 地方新聞 亞洲矽谷 桃議會有條件通過 04:102019/10/04 地方新聞 萬美玲來勢洶洶 鄭寶清恐陷苦戰 04:102019/10/04 地方新聞 中電出售桃園龜山廠 今跳空漲停開出 10:012019/10/04 財經 桃園反賄選啟動 地檢找里鄰長宣導 14:172019/10/04 社會 曳引車與機車擦撞 7旬老婦骨折送醫 14:152019/10/04 社會 詹江村爆：桃園橋梁和南方澳同檢測公司 19:332019/10/04 政治 全台前十土地交易熱區 桃園占一半 04:102019/10/07 產業．科技 社會熱門新聞 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 亞洲最大吊車到位 南方澳大橋拆除添利器 - 社會 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 美女醫蔡佳芬與前夫共有屋 判准變賣後分配價款 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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