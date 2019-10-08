鶯歌區福德一路3國道2號三鶯交流道出口，僅上午1輛自小客車不明原因衝撞路邊車行，小客車駕駛70歲老翁及65歲老婦命危，目前兩人脫困，由桃園救護車送桃園聖保祿醫院，後續交現場員警處理。

(中時 )

#小客車 #車行 #桃園 #自小客車 #客車