位在高雄地標85大樓內的君鴻酒店，因被高檢署認定與前幸福人壽鄧文聰掏空案有關，資產遭到假扣押，被法拍後確定易主海霸王。但立委費鴻泰今與君鴻董事長張慶輝等人舉辦記者會，控訴海霸王拍下君鴻後，600位員工被迫失業，還指使管委會斷水斷電、關閉緊急升降梯，險些鬧出人命等行徑；他們更質疑，高院更一審判決鄧文聰與君鴻案無關，但君鴻資產早被處分，如今雄檢敢徹查自家人，還君鴻與600員工公道嗎？

費鴻泰、君鴻董座張慶輝、君鴻委任律師徐鈴茱今下午2點半將開記者會，會中另將邀銀行局官員、法務部檢查司官員列席。據指出，海霸王集團旗下凱德唐公司今年3月以54.4億拍下君鴻酒店，但隨著他們買下君鴻後，卻傳出造成600位員工被迫失業，海霸王甚至指使管委會斷水斷電、關閉緊急升降梯。

張慶輝向費鴻泰陳情表示，當初最高檢認定君鴻與前幸福人壽鄧文聰掏空案有關，於是資產遭假扣押，債權銀行抽銀根最後遭海霸王拍下，但隨著今年8月23日高院更一審判決鄧文聰與君鴻案無關，「資產不予沒收」，君鴻百億資產卻早被處分，600員工何其無辜失業；另外，當初君鴻質疑法拍過程出現的「未來公文」成為平反關鍵，質疑雄檢敢徹查自家人，還君鴻與600員工公道嗎？

另外，本案還驚爆海霸王集團當初竟是0元出資標下君鴻，54.4億全由第一銀行買單。費鴻泰質疑，凱德唐僅有2億資本額，竟然能讓一銀同意還無擔保全額借貸超過25倍資金，更扯的是，君鴻當時是被最高檢「禁止處分」，產權移轉須經法院同意，在法拍市場屬於「超級地雷案件」，一銀董事會憑甚麼同意全額借貸巨資還無須擔保？他也要求金管會徹查一銀是否違法超貸？

(中時 )