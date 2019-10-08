蝦皮購物今年首度推出「1010品牌加倍慶」暖身期間寫下亮眼成績！最熱銷TOP3前三大品類分別為「3C周邊」、「美妝」、「家電」，其中蘋果相關產品及周邊在iPhone 11系列新機上市及檔期加倍優惠助攻下，買氣較平日高達近4倍成長。迎接「10.10品牌加倍慶」最高潮，蝦皮購物於10/9、10/10兩天大手筆加倍加碼，不但全站指定店家滿99元免運，更祭出五大時段買一送一，Adidas、DR.WU等品牌商品加倍送！還有限量10台Nintendo Switch Lite、iPhone XS加入一元奪寶戰行列。此外， 10/9、10/10只要下單10元即可抽10萬購物金！

另外，蝦皮購物全站（含蝦皮商城、蝦皮拍賣）即日起於商品頁面新增「快速到貨」分類標籤，凡設有「快速到貨」標籤商品自下單至配達到貨僅需2天時間，消費者輕鬆享快速出貨、到貨！

蝦皮購物「10.10品牌加倍慶」暖身成績為去年同期1.4倍，與漢堡王合作聊天機器人線上點餐也創造高達10萬人次互動！蝦皮購物表示，在接下來10/9、10/10兩天，除了優惠加倍、全站指定店家消費滿99元享免運、整點強品買一送一加倍送外，「整點瘋搶」時段也加倍，多款爆品2折起，原價4,990元的第二代AirPods 10/9中午12:00 只要1,010元限量搶購！任天堂Switch、Whoo后秘貼重生精華50ml、小米德爾瑪手持無線吸塵器等指定時段也祭出3至8折折扣下殺！

「10.10品牌加倍慶」其他優惠如下：「蝦集點」加碼抽購物金(於蝦皮商城消費滿10元即可獲得1點，滿5點即完成任務，前3,000名完成任務的消費者可獲得30元折價券)，於10/9~10/10消費超過10元即可加碼抽「10萬購物金」。「1元奪寶戰」壓軸兩天重磅加碼，10/9 Nintendo Switch Lite 限量10台，1元下單即有機會入手最新機型；10/10有機會以1元獲得iPhone XS。

「10.10品牌加倍慶」除了強品折扣加倍，更傾心為用戶打造樂趣加倍的消費體驗。10/9、10/10廣受用戶喜愛的「蝦搖一波」、「蝦皮金頭腦」除了場次加碼外，更祭出上萬獎金回饋給用戶，凡參與「蝦搖一波」還有品牌好禮相贈！此外，蝦皮直播將於10/9力邀修杰楷、方志友首度坐鎮，想看他們天堂與地獄闖關遊戲、發掘暖心男神和甜美女神勝負欲的另一面，敬請準時鎖定明晚19:00蝦皮直播，歡笑共度「10.10品牌加倍慶」！

(中時電子報)