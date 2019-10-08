《中華民國不分你我》

要搶藍營選票!？中華民國108年國慶即將到來，2020蔡英文總統連任辦公室今天推出最新影片《中華民國不分你我》，發言人廖泰翔表示，本支影片傳達蔡英文總統守護中華民國主權的決心，並強調國家團結不分你我。

廖泰翔表示，儘管中國透過各種惡劣手段在國際上打壓台灣，甚至喊出「一國兩制台灣方案」，欲消滅中華民國主權，但只要蔡英文總統執政一天，就會繼續讓中華民國存在於台灣的各個角落，這是全台2300萬人的共識。

廖泰翔說明，本支影片透過鏡頭畫面及旁白，提示中華民國就在我們的日常生活之中，「在孩子的圖畫裡」、「在年輕的律動中」，以及「在每次旅行的背包中」。

他解釋，這些看似再平凡不過的日常，是蔡英文總統不畏中國壓力，在執政期間努力守護主權的成果。相較之下，國民黨聲稱要捍衛中華民國，但每當遇見中國時，卻又絕口不提中華民國，在2015年的馬習會上更不見任何中華民國國旗。

蔡英文總統在影片最後更現「聲」旁白配音，「不需要爭執，也不需要口號，中華民國不分你我，守護台灣，需要你我」，廖泰翔表示，這段簡單明瞭的文字，搭配蔡英文總統溫和且堅毅的語氣，表達出守護中華民國是總統、更是跨黨派人民的共同責任與願景。

廖泰翔也強調，即便蔡英文總統守護中華民國不遺餘力，但在選舉期間，經常有來自各方陣營的不實指控，甚至把主權議題當作選舉籌碼來操作。守護國家主權不應區分黨派、區分你我，這正是本支影片要傳達的精神。

(工商 )