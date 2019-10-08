國民黨雲林第1選立委參選人張嘉郡上午公布競選主軸，雲林縣議長沈宗隆當場估票，預言張會當選，尤其會在麥寮大贏對手8000票、台西2000至3000票等，而韓國瑜在南部7縣市只會小輸60萬票，金馬等外島加花東會贏，桃竹苗又是大贏，只剩雙北，所以韓一定會當選總統。

沈宗隆駁斥目前各家民調不準，「那有都輸10幾趴，我不信」，他對韓國瑜的選情十分樂觀，大家一定要有信心，才能贏。

沈宗隆先為張嘉郡估票，鐵金直斷張已經當選，因為光麥寮鄉就約贏8000票，台西鄉可贏2000至3000票，東勢鄉也能贏2000票，雖然北港鎮可能會輸，但是虎尾大票倉一定贏，所以張篤定當選。

沈宗隆接著估韓國瑜的票，指過去南部7縣市是國民黨較弱的地方，但從去年縣市長選舉過後，已經有改善，所以韓的總統選舉約在南部7縣市輸60萬票，可是澎湖、金門與馬祖加花東會贏，桃竹更能大贏上百萬票，接下下只剩雙北，雙北又是藍軍占優勢 ，所以韓國瑜也當選了。

虎尾鎮長丁學忠也表示，沈宗隆估票很準，他過去選代表時沈曾為他估會得票4000票，開票結果得4300票，真的很準，所以張嘉郡和韓國瑜一定當選。

(中時 )