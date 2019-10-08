大陸針對民眾來台自由行祭出限令，導致來台人數大幅縮減，也讓台灣旅遊業進入寒冬，對此擁有「絕美主播」封號的前主播陳柔安，表示旅遊業者應該趁此思考如何多元發展，讓「台灣的門永遠貼心為世界敞開」，相信更能吸引各地遊客前來。

陳柔安直言大陸對自由行祭出限令，導致十一長假赴台旅遊人數創下近3年新低，是否因為少了陸客，台灣旅遊業就迎來寒冬？對此她透露身邊有很多港澳朋友指出，最近正是遊台的好時機，先前到日本參訪時，民宿老闆更是大讚台灣美食，像是珍奶就在日本掀起搶購熱潮，即便有這麼多人掛保證，但台灣準備好要迎接遊客了嗎？對此她呼籲國內旅遊業者應該深思，雞蛋不要放在同個籃子，開發多元客源才是永續經營之道。

陳柔安臉書全文。（圖／陳柔安臉書）

此外參訪日本在松山市機場，驚見「台灣人免費專屬接駁公車」，更能載遊客到各個景點，此外所有景區，在火車與電車間銜接的路線都做得很好，而且從機場就可以看到明顯標示，讓旅客不會像無頭蒼蠅，這讓陳柔安表示只要用心規劃，借鏡其他旅遊業發展成熟的國家，台灣的美就能讓更多人看到。

(中時電子報)