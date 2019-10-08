日前港府頒布「禁蒙面法」，使得衝突抗爭不斷升高。美國總統川普7日於白宮表示，希望香港問題得到「人道解決」，並警告說，如果香港出現「不好」的結局，會在政治上讓美陸雙方難以達成貿易協議。他亦強調，希望大陸國家主席習近平與香港抗議者會面。

據外媒報導，川普在白宮羅斯福室舉行的「美日貿易協議」簽字儀式。會後川普回答記者問題時稱，希望大陸國家主席習近平與香港抗議者會面。我們希望看到香港問題得到「非常人道」的解決，香港是一個重要的國際樞紐，不僅對大陸，對世界都是如此。

川普重申希望習近平能和香港民主運動領袖進行面談，川普指出，「希望席習近平與香港抗議者會面」。他認為習近平「有能力做到這點」，如果習近平能夠與有說服力的人面對面，就可以做成一些事情。

此外，川普在繼續回答記者問題時稱，香港那邊有很棒的人，我看到他們揮舞美國國旗，甚至還打出『讓中國再次偉大』、 『讓香港再次偉大』的標語，他們很喜歡我們國家。

(中時 )