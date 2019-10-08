國慶日將至，我國友邦代表團陸續抵台致賀，蔡英文總統今天接見史瓦帝尼王國總理戴安伯伉儷，感謝史瓦帝尼堅定支持台灣的國際參與，並期待兩國的交流合作可以創造更多新發展，一起持續提升雙邊關係。
蔡英文致詞時首先歡迎戴安伯率領多位閣員及官員來訪，共同慶賀中華民國台灣國慶。這也是總理伉儷第一次訪問台灣，展現出對我們雙邊關係的重視，彰顯兩國邦誼歷久彌新。
她表示，特別感謝總理及史瓦帝尼王國，堅定支持台灣的國際參與。並提到在上個月的聯合國大會上，恩史瓦帝三世國王呼籲聯合國，允許台灣尊嚴平等參與相關行動。戴安伯總理去年出席「聯合國氣候變化綱要公約」第24屆締約方大會會議時，也為台灣發聲，肯定台灣對抗氣候變遷的努力。「這些支持行動都讓我們銘感於心」。
不論是在國際場域或是國家發展上，她說，中華民國台灣和史瓦帝尼王國都是相互扶持的夥伴。這幾年來，兩國持續在鄉村發展、農業、醫療衛生以及人力資源各個領域，有許多合作的成果。
蔡英文也指出，戴安伯在企業界有非常豐富經驗，上任後以高效率的企業精神，為史瓦帝尼王國帶來新氣象。她也期待，有戴安伯的支持與建議，兩國的交流合作可以創造更多新發展，一起持續提升雙邊關係。也請他向恩史瓦帝三世國王及王母，轉達來自台灣的問候。
(工商 )
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