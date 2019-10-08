桃園老字號車行「台億運輸」的黃姓負責人，2018年7月爆出用234輛靠行貨車貸款5億後落跑，如今負責人沒事，債務全落到原本靠行的車主身上。車主們今在國民黨立法委員陳學聖陪同下，淚求交通部長林佳龍出手，協助打集體訴訟，向惡老闆討回公道。

台億黃姓負責人擅自用旗下公司約300輛貨車，貸款、二貸達5億元，但車輛幾乎都是車主自購後投靠公司的靠行車，公司倒閉後黃雙手一攤，將債務全留給原本的車主，有的人還不出錢車輛被拖走，也有人一年多來躲躲藏藏，低調開車賺錢，深怕車子被債主發現。

受害者湯小姐淚訴，2013年底向家人借款170多萬買車，卻因為老闆把車子拿去抵押，落得房子、車子都沒了，家裡80多歲的老人家得了胃癌，沒有辦法照顧只能送安養院，小孩年紀還小，姊姊卻要扮演起媽媽照顧弟弟，希望法令多給靠行車主們一點保障，也拜託交通部能協主車主們打集體訴訟，對付惡老闆。

陳學聖指出，因為公路監理制度的關係，車主必須選擇靠行，買車必須先背負一筆貸款，不料公司老闆又把車子拿去地下錢莊貸款，事情爆發後老闆沒事，債務全落到車主頭上，不付錢車就會被拿走，而法官、檢察官不了解運輸業的情況，只把它當成個案在處理。

陳學聖說，去年爆發的全球華人藝術網公司涉嫌騙取上百名藝術家簽署著作權賣身契，文化部跨部會採取行動，組成專案小組、建立追蹤通報窗口、協助採取法律行動、健全藝文經紀制度，透過集體訴訟來保障藝術家權益，盼交通部能比照辦理。

公路總局坦言，貨運在運輸業中靠行比例最高，但警覺性也最低，去年10月起已推出「貨車被貸款服務性預告」，只要車主辦理動產擔保設定，當車子被拿去貸款時，監理機關或地方貨運公會的人就會收到通知，並聯繫車主詢問是否為個人意願，以防再有不肖老闆私下把車子拿去貸款。該服務推出1年，光是新竹區監理所就收到1454件可疑貸款。

交通部路政司營運科科長王昭明表示，運輸業必須要有資本額限制，否則出事了，公司可能沒有錢進行賠償，對於這起案例，交通部與公路總局會繼續從制度上給予協助。

(中時 )