洋基托瑞斯生涯季後賽首轟。（MLB臉書）

大聯盟季後賽單日4戰，前3支聽牌球隊全數槓龜，其中兩隊被逼入生死戰。8日洋基移師雙城的標靶球場作戰，出動前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)與牛棚大軍，居然把豪打的雙城壓得沒脾氣，終場以5-1獲勝，洋基第一個聽牌並且率先晉級美聯冠軍賽！

洋基托瑞斯(Gleyber Torres)2局上陽春炮先馳得點，塞弗瑞諾該局下半就陷入無人出局滿壘的大危機。沒想到塞弗瑞諾神奇化解，小飛球出局之後連送兩K，大難不死比全壘打更令人振奮，雙城士氣大衰，一路掛零。塞弗瑞諾主投4局無失分。

直到8局下，雙城羅沙里歐(Eddie Rosario)終於陽春炮打破鴨蛋，把比數追到2分差，觸動洋基警鈴，提前換上終結者查普曼(Aroldis Chapman)。9局上梅賓(Cameron Maybin)多轟1分保險分，此時洋基又開始玩盜壘，托瑞斯二壘打之後盜上三壘，成功由桂格瑞斯(Didi Gregorius)安打將他送回。比分差擴大到4分，雙城9局下最後反攻，但是期待的長打沒有出現，留下兩人殘壘後飲恨。

這次失敗是雙城季後賽對洋基13連敗，隊史6度對決全敗，並且是第3度遭到橫掃。雖然雙城本季確實火力強大，也是堂堂百勝球隊，但投手陣容並不突出，在捉對廝殺的季後賽難以施展。洋基先發投手不足亦難以久戰，靠著派克斯頓(James Paxton)、田中將大、傷癒復出的塞弗瑞諾幸運3場突圍，將與太空人、光芒的勝方交手。

(中時電子報)