美國一名新郎，在婚禮前一天為籌婚禮費竟異想天開搶銀行，欲搶錢以支付戒指、婚禮費用。新娘發現後十分震驚，說服他自首。結果非但婚結不成，新郎更被抓走，還將面臨搶劫重罪最高99年監禁。

今年30歲的邦波斯(Heath Edward Bumpous)，先前持槍闖入德州的「Citizens State銀行」，他告訴銀行櫃台人員，要現金，搶劫得逞後，直接開車直接前往婚禮場地並付清帳單。

最後警方公布搶銀行消息並通緝新郎，新娘看到她立即發出訊息給邦波斯，詢問他是否搶銀行，並說服他自首。無奈的新郎只好自首，他向警官承認搶劫，並說因為需要錢買戒指及支付婚禮場地費用。警長表示，大部分贓款都被收回，總額不超過一萬元，而新郎搶劫就是為了隔日的婚禮。

據了解，若被定罪，將面臨最高99年徒刑。為了婚禮搶錢，最後卻連婚都結不成，也被認為實在是太荒謬。

(中時電子報)