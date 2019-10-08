（台北文華東方酒店將於10月23日下午3時至5時在M.O. Bar，為「尚扇薈」會員設計調酒課程。圖／台北文華東方酒店）

奢華酒店文華東方酒店集團為提供賓客貼心專屬的極致體驗，宣布推出「尚扇薈 Fans of M.O. 」賓客識別計畫，標榜讓所有會員在全球每一間文華東方酒店皆能盡享尊寵禮遇，使「M.O.體驗」更臻完美。

文華東方酒店集團表示，只要簡單透過網路，在「尚扇薈 Fans of M.O.」專屬頁面或於酒店辦理入住時登記註冊成為「尚扇薈」會員，即可於入住任一文華東方酒店期間擁有免費無線網路，以及迎賓小禮等專屬優惠，並能享受根據您的喜好量身訂製的個人化住宿體驗。

此外，尚扇薈會員只要透過文華東方酒店官網訂房，並於預訂住房時登入，還可在入住期間另外選擇兩項額外的貼心禮遇，包括1,500元餐飲或芳療服務抵扣優惠、每日早餐、客房升等、提前登記入住、延遲退房、熨燙服務及紀念日禮遇等。

除了上述可在全球文華東方酒店獨享的優惠外，每間文華東方酒店亦會各自獨家推出專屬的免費或付費體驗，活動定期每三個月更換一次，為會員時時刻刻帶來多元豐富的精彩活動。像是曼谷文華東方酒店的泰式料理廚藝課程、香港文華東方酒店的港島美景攝影巡禮、東京文華東方酒店的日式摺紙藝術體驗等，而台北文華東方酒店則是精心打造以下「M.O. Bar 調酒樂」和「池畔按摩．舒放身心」，讓會員獨享體驗別出心裁的特別活動。

台北文華東方酒店精心於10月23日下午3時至5時，為尚扇薈會員設計好玩有趣的調酒課程，邀客人與M.O. Bar調酒師一同切磋酒藝。調酒師將教客人調配兩款經典不敗的「Old Fashioned」雞尾酒以及「Vesper」馬丁尼，讓客人親手演繹屬於自己的微醺時刻，同時還可享受調酒師發揮巧思以台灣在地特色早餐「鹹豆漿」為靈感，創作出顛覆想像的台味調酒，意想不到的獨特滋味，每位2,380元+10%(需最少2人方能成行)。

台北文華東方酒店並另外特別為尚扇薈會員提供「池畔按摩」紓壓體驗，由芳療中心專業的芳療師為客人進行20分鐘的肩頸或足部按摩，讓客人輕倚在酒店歐式戶外泳池畔的舒適躺椅中，盡享愜意時光、放鬆身心！每位每次2,000元+10%，還可再享季節鮮果汁或氣泡酒乙杯。適用時間為即日起至10月31日止，每日早上9時至晚上9時。

(工商 )