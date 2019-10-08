台南市議會定期會8日進行勞工局工作報告時，市議員林易瑩質詢指出，勞工局近年舉辦多場大型就業博覽會，但在媒合廠商的過程當中，卻沒有針對廠商過去違反勞動法令的紀錄進行篩選過濾，導致有違規紀錄的廠商平均高達4成。勞工局長王鑫基答詢坦承確實沒有考慮到，但也承諾會在就業博覽會的舉辦規定裡納入排除條款。

林易瑩說，根據她的統計，台南近5年舉辦的3場大型博覽會，有違反各項勞工相關法律，如勞基法、性平法、職安法、就服法等等的廠商，在第一場次55家有22家違規，單一廠商最高違規8次；第二場次66家有23家違規，單一廠商最高違規9次；第三場次71家有29家違規，單一廠商最高違規8次。有違規紀錄的廠商平均約4成，違規內容包括：未達基本工資、延長工時超過規定，甚至還有拒絕規避或阻撓勞檢員依法執行勤務等違規項目。

林易瑩認為，這些違規項目多數都是「連續違規」，並非無心初犯，對於這種知錯不改的廠商，市府不應該再將這些惡質廠商列入由公家舉辦的就業活動中，否則無異於讓市民的勞動權益「羊入虎口」。

王鑫基答詢表示，過往確實沒有考量到這點，只針對廠商於就業博覽會開出的勞動條件進行審查，他將要求必須在就業博覽會的舉辦規定裡納入排除條款，並將此一審查機制制度化，排除過去屢次違反勞動相關法規且「罰不怕」、「改不了」的廠商；尤以「拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務」者，不得再度參加就業博覽會，讓民眾在求職時更安心。

林易瑩強調，勞工局已承諾將研擬排除條款，11月9日的第4場次大型就業博覽會即將開跑，她希望勞工局拿出魄力、說到做到，讓台南市的就業博覽會不再是大型踩地雷遊戲。

(中時 )