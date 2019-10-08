民進黨立委劉世芳（左二）日前陪同蔡英文總統到楠梓區後勁鳳屏宮參拜，拉抬選情。（林瑞益攝）

素人參選的郭新政（左），騎自行車拜票。（林瑞益攝）

高雄市立委第三選區（楠梓、左營），由國民黨立委黃昭順、民進黨立委劉世芳與素人參選的郭新政角逐，目前，兩名老將的民調與支持度仍居上風，但在網路上的支持率，「女郭董」郭新政的聲量不容小覷。鹿死誰手，仍有待觀察。

在今年9月份前，第三選區的立委角逐由黃昭順挑戰劉世芳，但隨著郭新政宣布參選，誓言要拉下黃昭順，也推出一些青年政策，令選情增加不小的變數。

左營與楠梓選區目前藍綠比約五五波，一般認為，藍綠基本盤各約3成，但尚未表態與中間選民將決定誰能勝出。

黃昭順近來頻頻參加高雄市長韓國瑜出席的場合，希望民眾把票投給她與韓國瑜，共同贏得大選。由於黃昭順此前在國民黨立委初選贏得驚險，能否整合藍軍勢力，將是勝出的一大關鍵。

劉世芳方面，則是發揮「辣台派」的角色，堅守台灣民主價值。在穩固基本盤的同時，也結合眷村等支持她的力量，發揮現任立委的優勢。

據統計，左楠區約有800棟社區大樓，參選人各有其勢力地盤，誰能掌握多數，將是一劑強心針。郭新政近來發起「鄰里伙郭計畫」，請青年們一起守護家園，發揮小蝦米的力量，贏得這場選舉。她近來努力到各社區活動拜票，並騎自行車造勢，獲得許多民眾的青睞。

該區另有獨立參選人蘇博廷，主打青年創業等訴求。

(旺報 )