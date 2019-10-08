台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月8日~10月15日)

1.「棒球」：提供1場場中與2場單場投注，視賽程加開單場或場中投注。

各國季後賽火熱展開，本週棒球焦點回歸本土賽事：Lamigo桃猿與中信兄弟將進行七戰四勝台灣大賽，就從週末連假10/12(六)、10/13(日)兩場桃猿主場賽事啟動。

今年總冠軍賽熱度達到頂點，兄弟看板球星彭政閔的生涯總冠軍戰最終章能否如願奪冠？抑或是即將轉手樂天的Lamigo桃猿用封王寫下完美句點？台灣運彩提供中華職棒台灣大賽單場投注邀球迷同樂。

2.「籃球」：提供1場單場及場中投注。

美國職籃熱身賽提前提供單場及場中投注，讓球迷大飽眼福。

10/8(二)18:00即將在日本埼玉上演上屆冠軍暴龍對戰西區強權火箭的精彩戲碼，台灣運彩提供單場及場中投注，讓消費者與球迷一同熱身，迎接刺激新球季的到來！

3.「足球」：提供6場場中與10場單場投注。

本週為國際比賽週，歐洲足球錦標賽（歐洲國家盃）資格賽必定是重中之重。

受球迷關注的英格蘭隊，本週兩輪都將作客，先後對壘捷克和保加利亞，此前4連勝的英格蘭如果保持全勝，將有可能在A組提前出線。B組4勝1和名列榜首的烏克蘭，10/15(二)凌晨在主場迎戰排名第2、戰績2勝2和的葡萄牙，也是本週絕不能錯過的比賽。

國際賽週也少不了友誼賽，10/10(四)凌晨在多特蒙德，德國與阿根廷將重演2014世界盃決賽，這也是兩隊繼2014年9月的友誼賽後，5年多來的第一次交鋒。另外，澳洲A級聯賽也將在本週揭幕，10/12(六)下午的西雪梨流浪者對中岸水手，將加開單場及場中投注，喜歡澳A的朋友一起來關注吧。

4.「網球」：適時提供單場或場中投注。

積分高達1000分的上海大師賽現正火熱開打，才在日本公開賽稱霸的球王N.喬科維奇維持高檔狀態接續參賽！人氣冠軍的瑞士特快車費德勒也以第二種子之姿現身上海，還有俄羅斯新星麥維德夫、德國好手A.茲維列夫…等知名球星共襄盛舉，台灣運彩將精選精彩賽事提供單場或場中投注，喜歡網球的朋友們千萬不能錯過了！

5.「排球」：提供2場單場投注。

男排世界盃競爭進入白熱化階段，循環賽制也讓每一場賽事都格外重要。

10/10(四)義大利交手澳洲，以年輕球員為主體的義大利表現漸入佳境，澳洲成績雖不如預期，但陣中擁有威廉斯這部得分機器，義大利要輾過袋鼠軍團也絕非易事。10/14(一)世界霸主巴西將交鋒地主日本，雖然主攻手華勒斯未隨隊，但人才濟濟的巴西在進攻端仍展現強大的宰制力；以石川祐希及西田有志為核心的日本隊表現讓人驚艷，除了防守依舊固若金湯，進攻成功率也比以往進步不少。兩隊過去六次交手巴西雖然都以直落3勝出，但相信今年展現出嶄新風貌的日本隊將會讓巴西陷入苦戰。

6.「冰球」：提供5場單場投注。

鐵血軍團波士頓棕熊本週將於10/9(三)及10/11(五)分別作客維加斯黃金騎士與科羅拉多雪崩，棕熊上季靠著優異的團隊防守一路闖進史坦利盃決賽，這趟客場之旅將面對黃金騎士及雪崩兩支進攻強勢的勁旅，兩場矛盾大戰精彩可期!

紐約島人上季在季後賽第二輪慘遭颶風橫掃出局，10/12(六)島人將回到傷心地卡羅萊納，島人能否在新賽季對壘颶風首戰就討回顏面?10/14(一)出身加拿大的克羅斯比將率領匹茲堡企鵝踢館溫尼伯噴射機，克羅斯比生涯交手噴射機共36場賽事場均能貢獻高達1.5分，噴射機的後衛群勢必得拿出看家本領限制住這位加拿大傳奇，才有機會將勝利留在主場。

(中時電子報)