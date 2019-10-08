由中小城市發展戰略研究院、國信中小城市指數研究院共同進行的中小型城市2019年度發展報告顯示，廣義中小城市經濟總產量為76.43兆元（人民幣，下同），佔全國經濟總量的84.89％。

中小型城鎮是小康社會的支點，截至2018年底，大陸共有中小型城市（廣義範圍，包括含鄉鎮的市轄區）2809個，直接影響和輻射的區域及行政區面積達934萬平方公里，佔大陸面積的97.3％，總人口達11.81億，佔全國總人口的84.66％；如此龐大的範圍與人口，使中小型城市經濟總產量達76.43兆元，佔全國經濟總量的84.89％。

另外，根據國家發展理念及對經濟高質量發展的要求，這項研究結合綜合實力、綠色發展、投資潛力、科技創新和新型城鎮化五項指標進行評估。各項數據顯示，中小城市高質量發展指數為70.5，東部發展優於西部；中小城市綠色發展指數為61.7，產業與環境相互依存度提升；中小城市科技創新指數為58.5，創新能力較弱，但各有成效。

由於第一二線城市發展以臻國際水平，三四線城市動能強勁；對此，中小城市發展戰略研究院、國信中小城市指數研究院等單位開始積極針對基層的中小型城市建立發展指標，以促進中小型城市、鄉鎮也能均衡發展，至今已持續15年針對中小型城市發展進行深入研究。

(旺報 )