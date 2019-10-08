美國NBA總裁席佛今天表示，支持火箭隊總經理摩瑞對香港議題的言論自由，讓此事在大陸繼續延燒。而多名預定出席NBA明天起在大陸舉辦季前賽等活動的藝人，相繼表態拒絕出席。

席佛（Adam Silver）這番談話對美國職業籃球（NBA）在大陸的處境，似有雪上加霜之勢，為數可觀的大陸球迷及民眾的矛頭，從火箭隊指向了整個NBA。其中不少人揚言，全大陸應該拒看NBA、拒絕參加NBA在大陸舉辦的任何活動，且拒買任何與NBA有關的商品。

席佛昨天前往日本東京，出席今晚舉行的NBA火箭隊（Rockets）與多倫多暴龍（Toronto Raptors）隊季前賽。他在接受共同社訪問時說，一些媒體暗示NBA不支持摩瑞。但事實上，摩瑞行使言論自由的權利是被支持的。

席佛提到，支持摩瑞的言論自由，和NBA向大陸球迷致歉，並不衝突。

在席佛之前，摩瑞（Daryl Morey）雖然向大陸球迷道歉，指自己無意冒犯自己的大陸朋友和火箭隊的大陸球迷。但他強調，自己「只是從一個角度對一個複雜事件發表看法」。然而，絕大部份大陸球迷拒絕接受摩瑞的致歉，認為他避重就輕、沒有誠意。

就在摩瑞道歉不被接受及席佛發表上述言論之間，原訂9、10日參加NBA在上海舉行球迷會及季前賽的大陸藝人，包括鄭雲龍、李易峰、范丞丞、白敬亭、吳謹言、周一圍，以及男團UNINE9名成員，今天凌晨不約而同地透過微博宣布拒絕出席。

其中，李易峰在自己的微博裡說，自己「始終堅持『一個中國』原則，堅決維護祖國統一，堅決維護國家主權和領土完整」。他是中國人，再來才是籃球愛好者，「祖國絕不容侵犯，祖國絕對高於一切」。

(中央社)