搶攻秋冬旅宿與餐飲商機，麗緻旅館系統線上旅展今（10/8)日正式起跑，旗下6家姊妹飯店共同參加，全集團共推出20餘款商品，住宿券最低32折起、餐券另推出買5贈1與假日不加價的話題優惠，期能藉優惠衝高買氣，並使業績成長10%。

麗緻餐旅集團事業每年旅展皆能為集團第四季帶來好消息，今年同樣推出往年長銷商品，集團事業開發部副總羅明威預期，兩家位於溫泉區的飯店進入旺季將有理想的成長，台中亞緻大飯店則搶攻南下出遊市場，持住宿券入住則贈送兒童早餐乙客，並於12月1日至12月30日入住享客房升等，與28樓異料理買一送一優惠，。且搭上至年底政府所推出的秋冬國旅補助，每房再折1,000元的優惠，拉抬整理買氣。

台南大億麗緻酒店平日住宿券以7張為一套銷售，平均每張3,599元，再贈兩客早餐。台北亞都麗緻大飯店今年定調「輕鬆入住」，吸引北上台北遊玩的旅客，藉著飯店鄰近中山國小捷運站與周邊美食之優勢，每張3,899元的超優惠旅展價格，假日不需加價亦可入住。台中亞緻大飯店，地處市區觀光街道，除了一般商務貴賓外，家庭客亦為主力客群，為考量家庭方便性，每張住宿券加贈6-11歲兒童早餐乙客，更讓旅遊計畫符合所需。竹湖暐順麗緻文旅，則以「風城輕旅」為號召，祭出每房 2,699元的超值價格，買5張贈升等券乙張，買10張再贈竹月雙人房住宿券乙張。

陽明山中國麗緻大飯店與烏來璞石麗緻溫泉會館，皆祭出54折起優惠商品搶客。陽明山中國麗緻大飯店推出平假日適用的紗帽溫泉房住宿券，住宿期間免費享用飯店內設施，游泳泡湯貴賓券則享有買10贈5的優惠，每張999元的超值優惠(10張/套)，即可不限時段暢遊飯店內泉水設施；套湯累了想以餐點補充體力，則泡湯美食券更適合您的需求，每組五張的套票，含單人暖泉設施使用與山嵐簡餐乙客，買五贈一，每組4,995元為定價的59折。璞石麗緻溫泉會館同樣推出，假日也適用的悅景套房雙人住宿券，若於4~10月入住還可視房況享受升等至賞溪客房的禮遇，透過客房間的落地大窗欣賞湛綠溪景；若僅規劃雙人泡湯的美好時光，景致湯屋1.5小時則是經濟實惠的選擇。

以法國1930美好年代Brasserie風格打造的台北亞都麗緻巴賽麗廳，提供三五好友齊聚分享美食。每張N999的巴賽麗廳通用券，可享經典午餐乙客或文學下午茶兩客；2018年首推出的天香桌宴，讓喜愛天香樓的貴賓以75折優惠享受10道經典杭饌。竹湖暐順麗緻文旅今年首攻餐飲市場，以10張一組的凡爾賽西餐廳餐券，希望能獲取週邊商圈客群的青睞，除了享用價值 680+10%的主餐之外，更可享受BUFFET 吃到飽，每組原價 7,480元，線上旅展優惠 5,500元，限量銷售。台南大億麗緻酒店的歐亞共同市場，向來長銷熱賣的平假日自助早餐券，即期望以每張不到台幣500元的價格創造賣點。

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