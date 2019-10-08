金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」傳出得標承攬的啟赫營造公司因為周轉不靈，無法正常履約，並擅自撤離機具的情事。（李金生攝）

現場工地處於無人管理狀況，縣府評估已無履約能力的3大事實之一。（李金生攝）

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」預定2021年下半年完工啟用，年旅客吞吐量預估可達350萬人次，目前實際進度為4.5％。（李金生攝）

歷經10次流標，去年11月以21億2888萬元決標的金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」傳出得標承攬的啟赫營造公司因為周轉不靈，無法正常履約，並擅自撤離機具的情事。業主縣港務處已協同專業技術服務團隊介入處理，展開保全工程現況的準備作業。

這項由交通部和縣府列管的重大工程，在去年11月中旬由前縣長陳福海主持開工典禮，工期900日曆天，預定2021年下半年完工啟用，年旅客吞吐量預估可達350萬人次，目前實際進度為4.5％。

但近日卻傳出啟赫營造發生周轉不靈的財務問題，無法正常履行契約工作，並擅自撤離相關機具中。今（8）日上午有10餘家包括鋼筋混凝土、運輸、水電在內的下游協力廠商前往工務所，與啟赫營造進行債權確認，希望能拿回應付工程款。

縣港務處長何佩舉指出，縣長楊鎮浯在9月5日親自主持進度管控會議，事後發現若干設定的檢核點，都出現進度落後的情事，迄9月25日啟赫傳出在台灣跳票，縣府在第一時間就掌握全盤狀況。至於啟赫開給金門當地協力廠商的票，則大都是在9月30日到期。

何佩舉表示，該處從啟赫出現無預警停工，並陸續撤離機具、未支付款項給協力廠商及工地處於無人管理狀況等3項事實，評估啟赫已無履約能力，正協同專業技術服務團隊處理廠商契約責任事宜，釐清港務處與廠商的債權債務，並展開保全工程現況的準備作業。

何佩舉說明，該處日前已依契約規定書面通知廠商限期改善，並要求廠商函覆說明未依契約約定履約的原因及後續處理方式，若廠商再接獲機關書面通知2次以上，仍未完成改善的話，即屬違反工程契約，該處將依契約規定函文廠商終止契約，同時辦理結算，除廠商所繳納之履約保證金5300萬元不予發還外，並扣發廠商應得之工程款約2100萬元（含5％保留款）。

同時，在這項工程契約經該處自行或洽請其他廠商完成後，如扣除為完成本工程契約所支付的一切費用，以及所受損害後，仍有不足的地方，該處還會循相關法律程序，要求廠商負賠償責任。

拿不到工程款的下游協力廠商，今早赴工務所與廠商確認債權。（李金生攝）

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」歷經10次流標，去年11月才由啟赫以21億2888萬元得標承攬。（李金生攝）

縣港務處長何佩舉說明，該處已協同專業技術服務團隊介入處理，展開保全工程現況的準備作業。（李金生攝）

何佩舉強調，該處僅能辦理與本工程具契約關係之債權、債務處理，至於廠商與其分包商等如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

拿不到工程款的下游協力廠商，今早赴工務所與廠商確認債權。（李金生攝）

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」陸側景象模擬圖之一。（縣府提供）

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」海側景象模擬圖。（縣府提供）

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