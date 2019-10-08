網友留言。（圖片摘自沈富雄臉書）

2020年總統立委倒數94天，前民進黨立委沈富雄預測選情，認為總統蔡英文還是會連任，大勝韓125萬票。立委席次方面，民進黨56 席、國民黨48席、民眾黨7席。但網友對這結果表示存疑，有網友更用雞排來跟沈富雄對賭！

總統大選剩下不到百天時間，沈富雄於臉書以「JUST FOR FUN」為題，預估總統大選，蔡勝韓125萬票。

而在立委方面，沈富雄認為，民進黨56席、國民黨48席、民眾黨7席、時代力量2席。不論是總統還是立委，都是民進黨贏的狀態。

不過，沈富雄的預測，引來網友這樣表示，「只要大老預測的，結果一定相反，這是不變的真理」、「沈大老，我預測剛好跟你相反喔~您那來的自信呀」、「大老那根筋又不對了！你忘了是常敗將軍(常不準)！跟你賭雞排125塊，如何？2020韓總一定勝出！拭目以待！不能Just for fun，莫非你的意思是韓總贏125萬票」！

(中時電子報)