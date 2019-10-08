前總統馬英九日前批總統蔡英文兩岸政策失焦，兩岸陷入空轉，賣弄「芒果乾」（亡國感），蔡英文則反擊，當初「種芒果」的就是馬前總統。對此，國民黨台北市議員羅智強分析馬蔡在外交的成績，並砲轟「民進黨執政，真可謂『無理走遍天下，有理寸步難行』」。

羅智強在臉書指出，馬英九讓台灣免簽國從54個變成164個，蔡英文三年斷7個邦交國；馬英九讓台灣重返睽違近40年的WHA和ICAO，蔡英文一上任就又被踢出去；馬英九簽了台新、台紐經濟協議，蔡英文交了什麼成績單？

此外，他說馬英九簽的ECFA，單單早收清單，就讓台灣企業節省超過1800億台幣，蔡英文面對ECFA可能被中止的疑慮，經濟部竟說「只」影響台灣經濟5％。「何不食肉糜的官員，不知道5％有多嚴重？會搞垮多少台灣人民的生計？」

羅智強提及，馬英九成功舉行馬習會，蔡英文先批又說不排除「蔡習會」，現在又說是馬習會種下了芒果，「蔡習會不算種芒果，馬習會就是種芒果？」羅直言，民進黨執政，真可謂「無理走遍天下，有理寸步難行」！

(中時電子報)