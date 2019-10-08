物流媒合平台Lalamove（啦啦快送）送貨員向警方報案，指北市樓姓男子假藉送貨名義，要送貨員先代墊貨款3000元，其實送貨內容是價值低廉的物品或空箱，待送貨員到指定地點發現查無此人，才知上當受騙。台北地檢署查出樓男曾出借手機，手機當時是蔡姓男子使用，今依詐欺罪嫌起訴蔡男，另樓男則獲不起訴。

「Lalamove」3名送貨員控稱，去年3月底至4月間，接到客戶打電話要求送貨。該客戶交付紙箱及收貨地址，宣稱對方尚未匯款，要送貨員先代墊3000元交易費用，待貨送抵後，再跟收貨人收錢。

送貨員不疑有他，把3000元現金交給客戶，再把紙箱送往指定地點。但當貨送到指定地點卻發現查無此人，打開紙箱僅見壞掉的手機、超商便宜小說，甚至空箱。有3位送貨員受害，共騙取9000元。

檢方查出手機使用者是樓姓男子。樓供稱，從未使用過這款送貨軟體，記得案發期間有把手機借給蔡姓友人使用，檢方認定是蔡男詐騙，樓男並不知情，因此起訴蔡，樓則獲不起訴。

(中時 )