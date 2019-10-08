頂著「高學歷女丑」出道的謝忻，原本在演藝圈發展順利的她，6月被拍到當街與已婚工作夥伴兼好哥兒們阿翔當街激吻，「翔忻婚外情」鬧得沸沸揚揚，兩人遭公司要求停工反省，謝忻在被冷凍2個月後逐漸復出，然並不順遂，日前更傳出她在公司痛哭求解約，經濟方面幸得家人幫助，也足見婚外情事件的影響非一時半刻能消彌，謝忻今po文，曝光自己目前已離開台灣這傷心地，遠赴中東約旦，寧可承受被當地戰火波及的風險，也要遠離是非。

謝忻今早在臉書po文，表示將這段「自招的長假」分成兩章節，透露自己「不安現況」離開了印度次大陸，飛往陌生的國度，「左鄰右舍就是戰地的約旦，不禁讓我深感神經緊繃，但幾番現實與理想的拉鋸後，我還是決定到約旦付出一點微不足道的愛」。

謝忻表示約旦收留大量敘利亞的難民，她在該處參加為難民提供義診的醫療團，她在路邊看見敘利亞的路標牌，發現敘利亞近在咫尺，邊界也開放了，就問難民阿姨怎麼不回家去？對方漠然回應：「回不去了。回去又怎樣？他們什麼都沒有了，都沒有了」，讓謝忻有所感觸，寫下：「曾經擁有的一切，都在內戰槍響的那剎那起支離破碎」，置身烈日照射的難民營的她，才哀傷體悟到：「對這些難民而言，回家的路好近，但回家的路好遠」，站在約旦，她回想自身，認了：「理所當然於故鄉安居樂業的我，總是過度天真」。

(中時電子報)