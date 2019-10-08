廟方為了讓當時未能及時登記的民眾有機會拿到冠軍帽，10月10日起將開放4千頂供現場民眾排隊領取。(吳建輝攝)

順澤宮上月發放至今仍有1萬多名信眾未領取到冠軍帽，廟方估計最快也要等到十月底才有可能全數發完。(吳建輝攝)

上月挪威馬拉松好手艾登，戴著埔鹽順澤宮幸運冠軍帽奪得法國尼斯鐵人三項冠軍，讓「冠軍帽」一夕爆紅，上月開放登記領取湧入超過4萬民眾登記，而順澤宮為了讓當時未能及時登記的民眾有機會拿到冠軍帽，10月10日起四天連假，將開放4千頂供現場排隊民眾領取，數量有限送完為止。

埔鹽順澤宮從上月11日爆紅開放登記以來，已累積超過4萬民眾搶登記，工廠趕工加上廟方人員日以繼夜地蓋防偽章，就是希望每個人都能夠拿到幸運帽，但廟方從開放登記發放至今，還有1萬餘人尚未拿到冠軍帽，因此順澤宮估計最快也要等到十月底才有可能全數發完。

順澤宮主委魏信顧表示，上月11日開放登記就爆滿，短短4天就湧入超4萬頂，讓廟裡的工作人員累到送醫吊點滴，緊急在15日宣布停止登記，目前還有1萬餘頂尚未送出，但15日停止登記後仍有不少民眾到順澤宮參拜，希望能夠拿到這頂冠軍帽，因此在宮裡善信大德的支持，將加制4000頂提供民眾現場排隊領取。

魏信顧表示，10月10日起四天國定連假，每日上午10點半開放現場排隊領取，每日限量1千頂，每人限拿一頂送完為止，也呼籲已經有冠軍帽的民眾，將機會留給尚未拿到的信眾領取廣結善緣，另外未來如有新的冠軍帽領取方式，也會即時公布在順澤宮臉書粉絲專頁供大家參考。

(中時 )