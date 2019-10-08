金庸生前在杭州買的九溪玫瑰園別墅，傳出已掛牌出售消息。（取自新浪微博＠杭州圈）

浙江杭州豪宅經紀人圈傳出「金庸故居正式掛牌出售」消息，指已故武俠小說泰斗金庸在大陸買的第2幢房子、位於五雲山與錢塘江之間的九溪玫瑰園別墅，已掛牌出售，但金庸未曾住過，目前仍是未裝修狀態的毛胚房。

金庸夫人林樂怡曾透露，金庸一生最喜愛的城市是杭州，曾想在杭州終老，但因在香港生活久了，加上醫療服務較為方便等原因，未能實現這個心願。

澎湃新聞報導指出，1998年9月，金庸在朋友的推薦下，參觀杭州綠城九溪玫瑰園別墅區，選定北區的1棟別墅，作為他和妻子在杭州的家。

杭州豪宅經紀人表示，九溪玫瑰園是幢有花園的獨立別墅,建築面積453.35平方公尺（約137.14坪）花園面積約1800平方公尺（約544.5坪），背靠五雲山視野開闊，目前掛牌價格為6800萬元（人民幣，下同），約新台幣2億9866萬元。

據了解，五雲山是杭州第3高山峰，海拔海300多公尺，傳說有五色雲彩盤旋山頂，經時不散而得名；金庸的別墅周圍有古樹掩映，可眺望浩蕩的錢塘江和青蔥的五雲山；由於女作家瓊瑤在附近的常安度假村買過1幢房子，因此，金庸買了別墅後，曾表示：「與清風明月為伴，與文人雅士為伍，我以後可以請隔壁房子的瓊瑤女士喝龍井茶了。」不過，金庸未曾入住這幢房子，2位作家也沒在此喝過龍井茶。

除了九溪玫瑰園，金庸在杭州還曾買過3幢房子，包括花1400萬元修建並捐給杭州的雲松書舍，這也是金庸在大陸購置的第一幢房產，以及杭州植物園附近的靈隱路13號、湖濱路旁的元華公寓。

(旺報 )