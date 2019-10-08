後龍鎮長朱秋隆跟上真人開箱風潮，邀請民眾一起健走欣賞後龍濱海風光。（後龍鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真） 後龍一年一度的健走活動，9日開放網路及紙本報名。（後龍鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

後龍鎮108年度健走活動「後龍迎風，大海作伴」將於26日下午3點30分在後龍鎮外埔漁港舉行，漫步親子組適合闔家報名。（後龍鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

迎海風，健康齊步走，苗栗縣後龍鎮108年度健走活動「後龍迎風，大海作伴」將於26日下午3點30分在後龍鎮外埔漁港盛大舉行，今年規畫市集攤位及胖卡餐車，民眾能夠逛市集，悠遊於漁港，晚間6點還有晚會表演及摸彩活動，鎮長朱秋隆邀請民眾一同徜徉海濱、享受海風，欣賞後龍絕美海景。

後龍鎮公所推動健康活動，並行銷在地景色風光，每年度舉辦健行活動，邀請民眾走到戶外動起來，報名開放往往吸引數千名民眾秒殺，公所8日公布，9日上午8點30分開放報名，民眾可擇一選擇網路或紙本，總共3000個名額，當天成功報到後，全程參與健走者可獲得「海HI後龍」紀念T恤1件及晚會摸彩卷1張。

鎮公所說明，健行規畫為2組路線供選擇，1組路線是以悠閒、慢活、享受闔家天倫的漫步親子組，長度約5.9公里；另1組是挑戰組，路線較長約8.1公里，適合熱愛運動的民眾參加。

鎮長朱秋隆表示，晚會表演包含親子創意魔術、氣球魔人及飛翔流行樂團等藝文演出，活動當天公所另安排2部接駁巴士，分別於後龍火車站及苗栗高鐵站接駁往返活動會場，由於人潮眾多，仍呼籲民眾共乘入場，並遵守交管及人員指揮。

詳細活動資訊請洽，後龍鎮公所官方網站、後龍鎮公所臉書粉絲專頁查詢，或致電後龍鎮公所037－733540文化觀光課洽詢。

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