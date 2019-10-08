今（8）日是觀塘工業區（港）環差案通過1周年，幾個環保團體到總統府遞交抗議書，並演出行動劇，諷刺中央、地方互踢皮球，不肯把大潭藻礁指定為暫定自然地景。眼看中油即將開始投入巨型沉箱，藻礁崩毀迫在眉睫，環團要求小英總統實現當年的承諾、政府收回成命，這件開發案懸崖勒馬。

搶救大潭藻礁行動聯盟理事長潘忠政表示，工業港開發面積913公頃，施工期間估計要鏟掉或掩埋304公頃水下藻礁，相當於總統府的450倍大，彷如「滅礁計劃」。而藻礁已存在7600年，生態重要性無可取代，去年7月3日專案小組會議便做出不應開發的建議，不料10月8日環評大會卻強行表決通過，因而被環保人士稱為環評史上最黑暗的一天。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，去年歷次環評會議中環團已提出諸多科學證據，藻礁的重要性也被國際海洋保育組織認定為希望熱點。但大潭藻礁劃定保護區的訴求，政府的態度卻始終是「研究再研究，一切照舊」的模式，完全沒有進度可言。

環團人士也把這些經過化為行動劇，只見這個訴求在文化部、桃園市政府、農委會、海洋委員會、行政院長蘇貞昌之間被踢來踢去。最後環團決定直接到總統府陳情抗議，要求小英總統兌現當選前「藻礁永存」的承諾，總統府則照例由一位科長出面收下抗議書。

潘忠政說，今天是搶救藻礁行動第93次記者會，小英總統對於大潭藻礁保育必須有具體回覆，不能再把球丟回行政院；否則實在無法再信任綠色執政，明年1月大選一定會用選票回應。屏東環保聯盟理事長洪輝祥也說，過去環團大都與民進黨站在一起，現在綠色執政卻變成摧毀環境永續的兇手，如不改正就應該被下架。

(中時 )