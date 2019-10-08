江姓婦人謊稱吳姓先生是「國家生物科技5人小組」，擁有馬來西亞海鯰魚的專門技術，投資後獲利可期，詐騙廖姓鄰居172萬多元，經過3年仍無法拿出投資的鯰魚、胡椒、西瓜等物，才坦承先生只是技術員無權決定經營，士林地檢署偵結，依詐欺罪嫌將江姓婦人起訴。

53歲江姓婦人聲稱先生是醫美農業生技博士，也是「5人小組成員」，曾奉派到馬來西亞從事水產養殖輔導工作，擁有海鯰魚專門技術，最近要投資500萬，可以讓出100萬給廖姓鄰居，讓他在投資案裡佔股，一但成功獲利可翻倍。

2014年起10月起，廖陸續交付現金117萬多元，直到2017年間，江又稱可投資胡椒，廖再投資10萬，前年5月間，江改稱獲得馬來西亞政府獎勵，將在1甲半的土地上種植室內西瓜，而且擁有專利技術，只要50天就能讓西瓜長到3、4倍大，廖信以為真，加碼投資45萬。

到了同年10月，江拿不出投資的成果，才坦承先生只是技術員，並非「5人小組」成員，廖始知遭詐騙，士林地檢署調查，傳喚研究單位的教授說明，教授根本不認識吳，而且吳男並沒有從東港生技中心取得任何文憑，只是一名中醫師，認定江婦打著先生的名義，編造謊言詐取財物，依法提起公訴。

(中時 )