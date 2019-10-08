面對大陸施壓台灣的外交空間，政府積極拓展新南向政策尋求突破，蔡英文總統今天接見「玉山論壇」代表時強調，台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域。

蔡英文表示，「玉山論壇」是台灣和新南向目標各國建立區域多元對話、促進區域繁榮穩定的重要平台。包括加拿大前總理哈帕、印度德里「中國研究所諮詢委員」主席梅農，以及美國白宮前發言人桑德斯，都藉著這個機會第一次訪台，分享建言及觀點。

今年玉山論壇的主題是「深化亞洲進步夥伴關係」，涵蓋科技、經濟及永續發展的合作，更進一步探討公民社會的協力實踐、亞洲智庫的合作，以及新世代領袖的培育。她說，這些領域都是印太區域未來發展的重要方向。

蔡英文提及，這三年多來，台灣積極推動「新南向政策」，透過結合政府和民間力量，在觀光、經貿、人才培育、醫療及農業等方面，逐漸累積豐富成果，並且以「以人為本」的核心價值，為區域帶來更多互信及合作機會。

她強調，在「新南向政策」執行成果的基礎上，台灣持續深化跟區域各國的夥伴關係，展現台灣有能力、也有意願更積極參與國際事務。台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，共同因應區域的挑戰和威脅。

(工商 )