自由作家洛杉基臉書。

前立法委員沈富雄在臉書上預測2020大選結果，表示總統蔡英文將大勝高雄市長韓國瑜125萬票，成功連任總統；民進黨也將一舉奪下56席立委，保住國會最大黨；雖然文章中註明了「Just for fun」表示只是猜測，但還是引來不少吐槽。

自由作家洛杉基就在臉書上表示，沈富雄一向喜歡預測選情，但是猜中的機率始終不高，對於沈的猜測，洛杉基也提出了幾點分析：

第一，如果蔡英文團隊真的可以在明年大勝韓國瑜125萬票，那麼他們根本就可以「邊喝紅酒躺著選」，何苦動員國家機器、名嘴、1450的力量，鋪天蓋地的抹黑韓國瑜？難道是黑心酸的嗎？

第二，如果蔡英文選情真的如此樂觀，表示選民在2018年底的大選結果已經「徹底教訓」蔡政府、然後完全原諒了嗎？沈富雄難道認為台灣的民眾都是金魚腦袋，對於蔡政府的所作所為都忘光了嗎？

第三，蔡政府內的酬庸肥貓數都數不清，還有立委因此遭到判刑，明年民進黨立委依舊可以過半？沈富雄真的認為台灣民眾可以容忍走私菸、300萬、斷橋慘案、論文案，並且繼續堅定不移的信仰民進黨？

洛杉基表示，他敢跟沈富雄對賭百分雞排，沈的預測肯定是錯誤的，「反正是Just for fun」。

(中時電子報)