由資深樂評人小樹、LINE MUSIC、新視紀合作網路節目《留級玩家》邀請「歌而優則演」的四分衛主唱阿山，因電影《誰先愛上他的》同志角色而備受屬目。他笑說，從未想過自己會是同志天菜，但電影上映後，居然真的有人向他示愛告白，很感謝影迷的支持，還透露最近又接演BL網劇。

阿山表示，參與電影《誰先愛上他的》之後，曾在剪髮時，就有同志示愛：「他說想要抱抱我」。不過，這不是阿山首次收到同性的告白，他回憶說，人生收到的第一封情書是在高中時期：「對方是我的男性同學。」當時就是一票人常常相約出玩，有天對方突然跟他告白，還送了他小熊娃娃，最後他將小熊娃娃轉送給當時的女友。多年後對方在臉書加他好友，後來輾轉得知那名同學已婚，且育有3個孩子。

年底即將滿50歲的阿山最近又接演BL網劇。他笑說，每每與男主角有比較親熱的戲，就會覺得很不好意思，因為旁邊的工作人員很多，但是看到每個人都很投入工作，從螢幕上呈現的畫面都很漂亮，就讓他安心不少，每次都是個奇特的體驗。

阿山表示，成軍超過20年的四分衛，目前正在「復健」，原因是因為貝斯手奧迪技術太好、邀約太多，可能會讓他放個長假，去忙其他案子，同時找新人暫代他的位置，目前處於磨合狀態。

雖然不確認新專輯何時問世，但近期會有結合電影《全面攻佔3》的中文宣傳曲，接下來可能會做單曲，按照按照步驟把單曲作成系列，有個故事性的發展，做計畫讓音樂往下延伸。

(旺報 )