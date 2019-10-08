大陸祭出限台令，過去觀光業者最期待的十一長假，今年威力也因此不如以往，平均來台人數僅過去三分之一，僅剩約3470人，創下11年來最低紀錄。學者指出，我國政策過於保守、目標太低，且領導觀光的觀光局層級過低，應建立國家級的觀光單位，才有能力帶領觀光業往前進步。

大陸來台旅客自8月逐漸減少，9月更是跌落谷底，平均每日僅有約1208人，甚至連續五天跌破千人以下，最低只有528人。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，9月整月陸客估算約有4萬人，是2009年12月以來單月新低。

而今年大陸十一長假自10月1日至7日共計7天，過去平均每天來台陸客都多達萬人以上，近幾年也都有9000人，然而今年每天只剩3470人，為過去三分之一。

據統計顯示，今年十一長假中，假期第一天陸客人數最多，約有8000人，然而這股氣勢並未延續整個假期，七天下來平均每天陸客僅有3470人，相比過去每天都突破萬人的景況，可說是天壤之別。

台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽表示，大陸7月宣布限制來台旅客後，交通部立刻提出以秋冬旅遊補助因應，看似政府應變措施快速，事實上只是將原要實施的方案提早公布、安撫民心罷了，所謂的救急旅遊補助已淪為長期方案，對觀光產業恐無助益。

李奇嶽表示，我國觀光政策過於保守，如南向國家簽證放寬、來台國際旅客目標人數等，野心都不夠大，由觀光業的牽頭產業旅行社的營業業態發現，台灣將近3000家旅行社，九成經營台灣人出國，從事入境市場的旅行社大約僅占一成，由此得知，產業政策應該轉為鼓勵從事入境旅遊市場。

以馬來西亞政府鼓勵從事入境旅遊市場發展為例，馬來西亞的旅行業，每年接待入境旅客人次達到政府設定標準後，可以免除年度百分之二十六的產業營利稅，亦即台灣的營業所的稅，這樣的措施可以有效的引導產業往入境市場靠攏。

李奇嶽建議，應設立國家級的觀光人才研訓中心，並拉高觀光局層級，才能爭取更多人力預算，另需在主力客源國家廣設行銷據點、爭取二線機場開放天空、建設港口爭取國際郵輪停泊，要救觀光產業需從根本做起，不該只是靠補助自欺欺人。

(中時 )