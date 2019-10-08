亞馬遜擴大新加坡線上商店品項 13:432019/10/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜宣布擴大新加坡線上商店銷售範圍，希望藉由增加更多產品選擇，力拚阿里巴巴旗下的Lazada、Sea旗下的蝦皮等在地勁敵。 全球電商巨擘亞馬遜在2年多前在新加坡開設線上商店，並且引進「Prime Now」送貨服務，不過初期銷售重點在於雜貨和家庭日用品，提供的產品不如對手廣泛。如今亞馬遜在書籍、消費性電子產品、廚房用具等領域增加更多品項，並且開放中小商家在Amazon.sg上架銷售自家產品，提供上架工具、付費程序與信用卡詐欺保護等資源。 (工商 ) #產品 #亞馬遜 #銷售 #新加坡 #線上商店 也許您會感興趣 推薦閱讀 野村調高聯發科目標價 行情再起 08:092019/10/04 財經 《化工股》日勝化布局越南，「股漲」肯定 10:342019/10/04 財經 富邦證輔導 八貫7日登錄興櫃 11:132019/10/04 財經 《傳產》上海intertextile秋冬展，台廠搶千萬美元商機 12:162019/10/04 財經 《興櫃股》每股152元，晶碩7日上市 15:402019/10/04 財經 老牌素食廠 日本永旺、好市多搶合作 09:012019/10/05 財經 無人商店技術 亞馬遜擬引進機場、電影院 19:312019/10/05 財經 Amazon Go擴大實體零售領域影響力 亞馬遜無人商店 擬引進機場 04:092019/10/06 全球財經 瑞智9月合併銷售及營收 全面轉正成長 10:042019/10/08 財經 《國際產業》亞馬遜推出新款Fire HD 10平板，價格僅iPad一半 12:502019/10/08 財經 國際熱門新聞 川普對敵大放送 美在中東目標全毀 - 國際 火箭隊事件繼續燒 陸藝人集體缺席NBA活動 - 時事 - 中央社 掛勾？川普：港局勢會影響談判 籲陸這樣處理 - 國際 談判前出招！美擴大陸貿易黑名單 「眼中釘」上榜 - 國際 川普大挫敗！ 美法院勒令提供報稅資料 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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