亞馬遜宣布擴大新加坡線上商店銷售範圍，希望藉由增加更多產品選擇，力拚阿里巴巴旗下的Lazada、Sea旗下的蝦皮等在地勁敵。

全球電商巨擘亞馬遜在2年多前在新加坡開設線上商店，並且引進「Prime Now」送貨服務，不過初期銷售重點在於雜貨和家庭日用品，提供的產品不如對手廣泛。如今亞馬遜在書籍、消費性電子產品、廚房用具等領域增加更多品項，並且開放中小商家在Amazon.sg上架銷售自家產品，提供上架工具、付費程序與信用卡詐欺保護等資源。

(工商 )