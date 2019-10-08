停飛導致收入大減 西南航空機師控告波音 17:312019/10/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 西南航空公司（Southwest Airlines）機師工會控告波音（Boeing），指控這家機製造商打造的波音737 MAX客機因發生兩件空難事件而全面停飛，導致機師損失慘重。 西南航空機師協會（Southwest Airlines Pilots Association）表示，該飛機停飛禁令迫使西南航空減少航班，導致該航空公司機師合計損失超過1億美元的收入，並希望波音賠償該筆費用。 (工商 ) #機師 #波音 #西南航空 #航空 #航空公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒有選擇波音737MAX 張國煒：「我很神吧！」 05:032019/10/04 生活 就憑這 波音F18搶德戰機大單占上風 09:162019/10/05 軍事 航空城公司與中華科大簽MOU 04:102019/10/06 地方新聞 爭奪預算大戰開打 F-15EX尬F-35 誰優 08:092019/10/06 軍事 桃機地勤疑出包 空橋撞上日航波音787客機 12:092019/10/06 社會 平流層無人機 空巴、波音研發較勁 04:102019/10/07 全球財經 《航運股》長榮航第4架波音787-10新機抵台，服務網10月延伸布里斯本 07:462019/10/08 財經 第4架787-10交機遇雨 長榮航：遇水則發好兆頭 08:542019/10/08 財經 亞洲第二 波音特製長榮航787-9塗裝 08:562019/10/08 財經 秋季促銷來了！越捷航空祭出數十萬張0元起優惠機票 15:292019/10/08 旅遊 國際熱門新聞 研究系外行星有成 美與瑞士3學者獲諾貝爾物理獎 - 新知 NBA總裁挺火箭經理言論自由 陸網民怒：支持911 - 國際 川普對敵大放送 美在中東目標全毀 - 國際 美老師薪資太低 找人包養賺外快 - 國際 偷運看著辦！防廢料貨櫃流入 這國也硬起來了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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