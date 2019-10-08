西南航空公司（Southwest Airlines）機師工會控告波音（Boeing），指控這家機製造商打造的波音737 MAX客機因發生兩件空難事件而全面停飛，導致機師損失慘重。

西南航空機師協會（Southwest Airlines Pilots Association）表示，該飛機停飛禁令迫使西南航空減少航班，導致該航空公司機師合計損失超過1億美元的收入，並希望波音賠償該筆費用。

(工商 )