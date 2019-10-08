房屋現值屬保密資料 中市地稅局提醒不得任意查詢 13:522019/10/08 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市地方稅務局長沈政安說，「房屋現值」屬於稅捐稽徵法第33條第1項規定應保守祕密的課稅資料，僅限納稅義務人本人或其代理人、或納稅義務人的繼承人才能查詢。（盧金足攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近來有民眾為了房屋移轉過戶，到台中市府地方稅務局想先試算可能需要繳納的契稅金額，對於承辦人員無法告知房屋評定現值，表示不解，質疑為何不能查詢。對此，地方稅務局表示，「房屋現值」屬於稅捐稽徵法第33條第1項規定應保守祕密的課稅資料，僅限於納稅義務人本人或其代理人、或納稅義務人的繼承人才能查詢。 台中市地方稅務局長沈政安指出，民眾如果要查詢房屋現值，可由本人或其繼承人、授權的代理人或辯護人，檢附身分證及委託書等相關文件向全國各縣市的地方稅務機關臨櫃申請或網路申請。 (中時 ) #中市地稅局 #房屋現值 也許您會感興趣 推薦閱讀 政治熱門新聞 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 - 政治 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 - 政治 沈富雄預測選情 洛杉基：命中率始終不高 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。