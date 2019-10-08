近來有民眾為了房屋移轉過戶，到台中市府地方稅務局想先試算可能需要繳納的契稅金額，對於承辦人員無法告知房屋評定現值，表示不解，質疑為何不能查詢。對此，地方稅務局表示，「房屋現值」屬於稅捐稽徵法第33條第1項規定應保守祕密的課稅資料，僅限於納稅義務人本人或其代理人、或納稅義務人的繼承人才能查詢。

台中市地方稅務局長沈政安指出，民眾如果要查詢房屋現值，可由本人或其繼承人、授權的代理人或辯護人，檢附身分證及委託書等相關文件向全國各縣市的地方稅務機關臨櫃申請或網路申請。

(中時 )