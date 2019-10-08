光芒投手莫頓的二縫線直球與曲球的軌道。(MLB臉書)

光芒8日以10-3痛宰太空人，先發投手莫頓(Charlie Morton)5局失1分，送出9K，其中6人是被他的曲球K掉。他的曲球很厲害，知名投手球探PitchingNinja把莫頓速球與曲球的軌道重疊起來放映，才看出他的曲球和二縫線速球投出時飛出的方向完全不同，而且速球進壘時像長了翅膀一樣！

莫頓的曲球很重，也會鑽好球帶，5局上「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)站著看球也被三振，搞得太空人打者出棒也不行，不出棒也不行。他的二縫線跑得很誇張，看起來像是忽然飄到右打者內側，而且是從右投手投出的。但阿土伯很強，還是賞了莫頓陽春炮與二壘打，那發陽春炮就是打到二縫線速球。莫頓投完5局退場，他前兩局用掉52球雖然不輕鬆，然而另一邊的太空人投手已經被打8分了。

曾經效力兩年太空人的莫頓是2017冠軍隊成員，今年例行賽表現優異卻被老東家打得很慘，前一次先發對太空人4局失6分。還好莫頓在光芒危急的時刻穩定發揮，包括外卡戰打敗運動家，讓球隊存活到今天。

(中時電子報)