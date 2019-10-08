唐德發聲明宣布重拍《贏天下》。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

范冰冰與高雲翔2年前拍攝電視劇《贏天下》（原名：《巴清傳奇》），沒想到兩位主演接連出事，先是高雲翔在澳洲捲性侵風波，范冰著又因逃稅事件挨罰，今(8日)唐德影視發聲明證實，將在年底前重拍《贏天下》，「原定主要演員在該劇中的鏡頭修改為由天貓技術另行確認的一線演員出演的鏡頭」，間接證實將重新製作該劇並換掉范、高二人，估計花費高達6000萬人民幣（約2.5億台幣）

由唐德影視製作《贏天下》2017年9月就殺青，起初因劇本背景涉及竄改歷史，遭當局關切，之後又因范冰冰、高雲翔接連出事，使《贏天下》播出一延再延，先前一度傳出將由李晨或郭品超取代高重拍，但未獲證實。據《新浪娛樂》報導，唐德近日發出公告，宣布和天貓技術簽署了《贏天下》重拍協議，預計在今年年底前用重新拍攝、電腦技術、重新配音等方式重製《贏天下》。

唐德所發出的公告中，雖未明確指出將換角范冰冰與高雲翔二人，但其中一句會使用技術修改「原定主要演員在該劇中的鏡頭」，被外界推測應是指范、高，聲明中也表示：「由此新增的修改費用由公司承擔，前述用於該劇修改所支出的費用應不低於6000萬元」。

對此，網友表示：「男女主演都出事了，這部劇真的有毒」、「哇，製作公司真的好慘」、「這劇為什麼這麼鍥而不捨」、「這部戲，太難了」、「再選角真的要慎重再慎重了」。

(中時電子報)