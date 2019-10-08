平鎮警分局為了配合辦理今年國慶4天連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在10月10日0時起至10月11日24時止，共計48小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局交通組組長劉邦誠表示，國慶連續假期共有4天，為了配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，共計48小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。另高公局今年國慶節連續假期將於10月10日7時至12時，在國道1號南下中壢交流道（新屋交流道）實施高乘載管制，請民眾多加注意。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

而國慶連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站查詢。

(中時 )