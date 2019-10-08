行政院拍板廢止印花稅法，但印花稅卻是台北市主要稅收之一，估計少收49億，令北市議員反彈，痛批中央稱會編列預算補足缺口，卻沒有具體的方案，更直指市府財政局消極，未積極向中央爭取，甚至連北市8名立委都沒拜會。北市議會財建委員會8日決議，要求副市長以上的層級於下周率隊拜訪立委，18日回覆報告成果。

財政局指出，北市印花稅實徵淨額去年有49.61億元，占全市的稅收比例7％，且占全國印花稅收比例40.8％，行政院廢止印花稅，將直接造成地方收入大幅減少，市府1日已發文建請財政部，針對地方政府的稅損彌補，應明文規定以保障地方政府權益。

「中央口說無憑！」國民黨籍議員王鴻薇指出，廢止印花稅對北市稅收衝擊甚鉅，中央卻沒有明文確定財源如何補足，假使明年換了行政院長或財政部長，那還算數嗎？難道要地方政府每年都去磕頭跪求？中央只想當聖誕老公公，北市府竟毫無反抗。

王鴻薇詢問，財政局有拜會過北市8名區域立委了嗎？財政局長陳家蓁僅回應「有拜訪國民黨立委曾銘宗」，王鴻薇聞後斥責，曾銘宗雖是財政專業的不分區立委，但畢竟非北市立委，應該要拜會北市立委，一起向中央爭取。議員陳炳甫更直言「到現在還被拜訪，財政局該打屁股！」民進黨籍議員林世宗也說，要求副市長率隊拜訪。

財建委員會第一召集人、議員郭昭巖最後宣布附帶決議，請副市長以上層級與財政局長、主計處長，下周拜會8名北市立委及各黨團總召，取得明文補足印花稅損具體承諾，於18日前回報委員會，並製作說帖、持續拜訪其他立委。財政局亦同意。

(中時 )