龍潭分局為因應連續四天的國慶雙十節假期，針對轄區易壅塞路段研擬規畫交通疏導作為，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估連續期間將吸引大量遊客進入龍潭地區，恐造成周邊交通壅塞，再加上前往鄰近新竹縣旅遊景點行經的台3線人車潮，勢必對龍潭地區的交通造成衝擊。

龍潭警方依據歷年強力疏導經驗表示，因龍潭區前往小人國、六福村等遊樂區的主要道路中原路路幅較為狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路、大昌路交流道等重要道路，為了避免交通壅塞，警方將於各相關路口編排員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警察分局為確保連續假期的交通順暢，以分局現有警力為主，並結合義警、民防、義交等協勤民力共同執行，以發揮整合成效，另置重點於觀光景點周邊道路，加強交通疏導作為；建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

另外請民眾特別留意，在10日(星期四）上午7至12時，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制。

龍潭警分局分局長蕭欽杰特別呼籲民眾出門旅遊「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於龍潭區各重要道路及遊樂區周邊，任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護連假期間交通順暢與安全。

(中時 )