NBA火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)涉港言論引發大陸官方與民間抵制，風波持續擴大，在NBA總裁亞當．修華(Adam Silver)公開對此表態時，又發生媒體對其「道歉與否」有不同解讀。修華因此再度澄清，NBA願意為莫雷言論對大陸的影響道歉，但仍會支持莫雷表達自已觀點的權利，這兩者之間並不矛盾。不過大陸媒體與網民們對其表態的仍不滿意，媒體與網民們甚至揚言：「再見了！NBA」。

據外媒報導，當莫雷言論引發大陸贊助商與媒紛紛與火箭隊解約後，NBA總裁亞當．修華曾對媒體表示對莫雷言論在大陸造成的後果表示遺憾。但隨後媒體報導他向大陸「道歉」後，他特地在接受日本《共同社》採訪時進行澄清，表示不支持莫雷所說的話，但支持他發表意見的權利。

修華在日本參加火箭隊的季前賽活動時表示，他承認莫雷為支持香港抗議運動而發布的推文給NBA在中國大陸的品牌造成了損害。

他說：「毫無疑問，經濟影響已經很明顯。那條推文已經產生了相當嚴重的後果，我注意到一些媒體暗示我們不支持莫雷，但實際上並非如此。」「我們是一個有價值觀的組織，我想明確表示，莫雷行使言論自由權利得到我們的支持。」

修華表示，「我支持莫雷表達政治態度的自由，同時也支持蔡崇信（NBA籃網隊的台籍老闆，阿里巴巴元老）。我理解到這是非常復雜的局勢問題，很難在社交媒體說明清楚。在NBA的運作上，我也不可能讓推特上的所有人都滿意。」

修華進一步說，NBA對大陸球迷道歉與支持自由表達觀點不矛盾，這也是聯盟一直偶來的價值觀。他接受中國大陸政府和贊助商對莫雷的言論做出的反應，從長期的NBA從業經驗看，這需要時間來彌合此一事件造成的影響。

買下NBA籃網的台籍阿里巴巴元老蔡崇信也在社群媒體上發表對莫雷發言的看法，他強調，莫雷的推特發言對火箭隊與大陸球迷的關係產生巨大破壞，「嚴重傷害了中國人的感情」。這些傷害需要很長時間才能彌補，希望聯盟可以從此次事件中走出來，讓大陸球迷繼續信賴NBA與籃球運動。

不過大陸媒體顯然對於修華的解釋並不買帳，甚至還指出修華的談話中把「中國」與「香港」並列，讓中國大陸的球迷無法接受。網路上不只出現抵制火箭隊的聲音，在修華的解釋之後，甚至還出現抵制NBA的聲浪。很多網友表示：「NBA再見了，可能永遠都不見了……說捨不得是假的，但是在原則問題上，NBA永別了」、「再見NBA!其實最受傷的是球迷！但是國家尊嚴勝於一切」、「真的滾吧！CBA好好發展一樣看」、「不看就不看了唄，有啥了不起的，又不是缺了你地球就不轉了」。

(中時電子報)