教育部創新教學競賽全體獲獎教師合影。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

新課綱上路，教育部為鼓勵全國高中職教師創新教學，舉辦創新教學競賽，國立大湖農工室內空間設計科教師林明錚參加選拔，以「創意漆作、彩繪夢想」教學方案脫穎而出，榮獲最高榮譽金質獎殊榮。

參加創新教學競賽之教學方案，需經教育部初審、複選發表，到決審由6名評審委員到校訪談，並進行公開教學觀課，最終獲得評審委員一致肯定才可獲獎，評選重點除了符合新課綱，也希望教師研發創新的教材、教法、評量、教具及教學媒體，並改進教學技巧，提升學生學習成效。

林明錚指出，「創意漆作、彩繪夢想」歷經12年時間滾動式修正，從讓學生學習創意漆作實際操作，發展到校園彩繪、社區彩繪、作品成果分享等方式，讓偏鄉學生獲得學習成就感，同時啟發偏鄉孩子的創造力、美感力、分享力，增進實作力、專業力，讓漆作課程充滿期待與驚奇。

林明錚說，創新漆作課程教學相長，從中研發出許多創意工具，讓實習操作變得更有效率，另鼓勵學生參賽，透過專業技能扭轉先天劣勢，林提到令他印象最深刻的是，2016年女學生魏子玲以精湛的技術，打敗以男生為主的漆作競賽，奪下金牌後獲得國手選拔賽資格，並獲總統親自頒獎，令他見識到創新教學，改變的力量。

他說，「油漆，不只是上色」，結合室內設計實習課程還能大玩新花樣，利用簡單普遍的水性水泥漆與創意工具，描繪出花崗岩、大理石、壁紙、金屬、木材等不同材質，可讓原本單調的白牆，瞬間化作獨一無二的創意設計。

(中時 )